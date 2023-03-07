Всю последнюю неделю турецкое политическое поле кипело страстями вокруг ситуации с выходом председателя «Хорошей партии» (İYİ) из «Клуба шести» (шесть основных оппозиционных партий Турции). Главной причиной выхода из коалиции было то, что Мераль Акшенер не считает председателя республиканской партии Кемаля Кылычдароглу главным кандидатом, который победит Эрдогана на президентских выборах.

По ее мнению, кандидатом, который имеет популярность в обществе, и который сможет победить на выборах – может быть либо мэр города Стамбула Экрем Имамоглу, либо мэр города Анкара Мансур Яваш. Оба политика-республиканца победили на последних муниципальных выборах и имеют широкую популярность в обществе.

Сегодня в офисе партии «Счастье» (Saadət) состоялась встреча Кямала Кылычдароглу и Мераль Акшенер, которая вернулась в коалицию. Главным пунктом компромисса стало предложение Явашу и Имамоглу важных позиций в будущем правительстве, стороны договорились о том, что Имамоглу и Яваш станут вице-президентами в случае победы Кемаля Кылычдароглу.

Возвращение Мераль Акшенер в коалицию вновь вернуло интригу в выборы. Без нее победа Эрдогана на досрочных президентских выборах 14 мая была практически обеспечена. Для начала скажем, что из шести политических партий, четыре вместе взятые не составляют и 6% электората. Около 12-14% имеет популярность «Хорошая» партия и порядка 35% — это республиканцы-кямалисты. Поэтому ее уход из коалиции сильно ударял по оппозиции. Теперь шансы на победу вернулись, но вопрос, насколько эти шансы велики остается открытым.

Коалиция шести – это клуб всех непримиримых политических сил Турции. В коалиции собраны как националисты («Хорошая» партия»), республиканцы ( кямалисты партии CHP), исламисты ( партия Səadət партия из бывшей команды Неджмеддина Эрбокана религиозные консерваторы), бывшие эрдогановцы ( DEVA и Gelecek партия бывшего министра иностранных дел Али Бабаджана и премьер-министра Ахмеда Давуотоглу) и демократы ( DP).

Следует отметить разношерстность антиэрдогановской коалиции. От республиканцев-кямалистов, до левых националистов, и от религиозных консерваторов до бывшей команды Эрдогана. Это коалиция больше похожа на коалицию, которая несколько лет тому назад была сформирована в Израиле для того, чтобы отстранить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаняху и его партии «Ликуд». Как показало время, через несколько лет, коалиция провалилась, правительство Беннета рухнуло и уже через несколько лет, партия «Ликуд» с ее лидером Беньямином Нетаняху триумфально возвращается к власти.

Да и нынешняя политическая ситуация в Турции тоже очень напоминает израильскую. Правда ситуация усложняется тем, что в Турции президентская форма правления, однако оппозиция решила, что после прихода к власти вернет парламентскую систему, что само собой подразумевает референдум, где также будет участвовать и эрдогановская партия AKP, но уже в качестве оппозиционной партии.

На сегодня очевидно лишь одно – ни одна из этих политических партий не в состоянии единолично дать бой Эрдогану и победить его на выборах, что говорит о популярности действующего президента, даже несмотря на все существующие социально-экономические проблемы, которые еще и обострились из-за ситуации с землетрясением.

Как бы оппозиция не объединялась в коалиции, реальность такова, что у Эрдогана достаточно сильная электоральная база в лице исламистов, среднего класса предпринимателей, а также новых граждан Турции, сирийских беженцев и не только. Тем не менее, Эрдоган на выборы идет не с лучшими кондициями: с неустойчивой экономикой и с более 10 разрушенными провинциями, которые по оценкам ООН требуют 100 миллиардов долларов на восстановление.

Во всей этой истории есть риски и для Азербайджана. Изначально надо сказать, что за годы правления между Эрдоганом и Алиевым сложились достаточно крепкие, взаимоуважительные и доверительные отношения. Кроме того, за этот период сложились также крепкие связи между правящими элитами двух стран. Это все без учета Шушинской декларации. С приходом новой власти в Турции, если тому быть, то возникают некоторые риски. К примеру, эрдогановская Турция умеет договариваться с Россией и может сказать США «нет», когда надо. Сможет ли это сделать Кылычдароглу — большой вопрос.

С одной стороны, поскольку на Кылычдароглу есть определенная политическая ставка западных стран, в его внешней политике будет переориентация, и тут стратегические отношения с США и западными партнерами выйдут на первый план, отодвинув геополитические интересы на Южном Кавказе. Правда следует отметить, что зависимость самой Турции от Азербайджана тоже не мала. Энергоресурсы из Азербайджана, а также и инвестиции играют значительную роль в стабилизации турецкого энергетического рынка и экономики. Поэтому отказа от транснациональных проектов или резкого ухудшения в отношениях ждать не стоит. Однако у Эрдогана своя повестка и своя долгосрочная программа, которую он осуществляет уже на протяжении десятков лет.

С другой стороны, это стабильность Турции. Если вспомнить историю Турции относительно недавнего периода, то доэрдогановская Турция – это политически раздробленная страна с нескончаемым количеством выборов и экономическим дефолтом. Иметь вновь такую турецкую республику в качестве стратегического партнера, в современных геополитических условиях абсолютно не соответствует национальным интересам Азербайджан. Причем нужно сказать сразу, «альянс шести» распадется сразу же после того, как они победят на выборах, их всех объединяет борьба с Эрдоганом, а после начнется «драчка» за разные министерские позиции.

Однако сбрасывать Эрдогана со счетов рано. Да, он повержен экономическим кризисом и природной катастрофой, но дело в том, что сегодня вся политическая элита Турции собралась воедино, чтобы победить его, этим они уже признали свое поражение в борьбе с ним один на один. Эрдоган сильный оратор, он знает, как зажечь толпу и знает, как вывести людей на чувства, он может играть с подсознанием людей, а потому в час иск даже пока неопределившиеся, возможно, испугаются резких внутриполитических и внешполитических перемен.