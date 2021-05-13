Медведчук рассказал о блокировке его счетов

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти заблокировали его счета, передает РИА «Новости».

В четверг, 13 мая, политик прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения по предъявленным ему статьям — «госизмена» и «нарушение обычаев войны».

По словам Медведчука, прокуратура ходатайствует о применение в отношении него санкции в виде ареста или залога в размере 300 млн гривен (803,7 млн руб. — ред). При этом глава политсовета отметил, что украинские власти применили по отношению к нему и его супруге и заблокировали все счета, в том числе те, с которых могли бы поступить средства для обеспечения залога.

«Да, есть такие деньги, они задекларированы у меня и у нашей семьи, но, к сожалению, воспользоваться ими я не смогу», — сказал Медведчук перед заседанием суда.

Политик выразил уверенность в том, что сумму залога ему помогут собрать друзья, и подчеркнул, что не причастен к тому, в чем его пытаются обвинить.

Накануне стало известно, что глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук получил статус подозреваемого.

До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Кроме того, 11 мая в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

40 депутатов партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Но суд отклонил ходатайство защиты главы политсовета партии ОПЗЖ Медведчука о взятии его на поруки.