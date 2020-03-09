Эрдоган заявил о готовности к строительству канала «Стамбул»»

Тендер на проект строительства канала «Стамбул» будет объявлен в ближайшее время.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Власти Турции настроены решительно в вопросе реализации проекта строительства канала «Стамбул», подчеркнул глава государства.

Новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу.

Предполагается, что водный путь сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс.т.

По маршруту новой водной артерии планируется построить 10 мостов.

Через пролив Босфор, который имеет допустимую пропускную способность в 25 тысяч судов в год, в настоящее время следуют около 40-42 тысяч судов. Для того, чтобы проплыть через Босфор, судам приходится ждать около недели.

Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции. (Анадолу)