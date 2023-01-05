Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встретится с Башаром Асадом, информирует Агентство Анадолу.

«Сегодня у нас состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», заявил Эрдоган.

Он напомнил, что в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров обороны и руководителей разведки Турции, России и Сирии.

«Наши министры иностранных дел проведут встречу в трехстороннем порядке. Затем для обсуждения процессов пройдет встреча на уровне лидеров. Наша задача — обеспечить мир в регионе», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что для конкретных результатов по Сирии, режим Башара Асада должен занять конструктивную позицию и реализовать ряд шагов в политическом процессе.