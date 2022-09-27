Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник перед функционерами правящей партии в Анкаре привлек внимание к напряженности в регионе, связанной с провокациями Греции.

«Нам прекрасно известны истинные цели кругов, провоцирующих Грецию на противостояние с Турцией. Турция осуждает любые попытки превращения Эгейского и Средиземного морей в зоны противостояния и кровопролития. Мы выступаем за мир и стабильность», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, вооружение, размещаемое Грецией на островах, а также вблизи сухопутной границы с Турцией — в регионе Западная Тракия, не пугает Анкару, потому, что мощь Турции намного больше. «Вместе с тем, хотелось быть предупредить [греческий народ] об угрозе негласной оккупации страны», — отметил Эрдоган.

«В Афинах глубоко ошибаются полагая, что их спасет поддержка, поступающая от США и стран Европы. Не поможет!», — отметил президент Турции.