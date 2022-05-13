Турция не придерживается позитивного подхода по вопросу возможного членства Финляндии в НАТО. ​​​​​​​Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Турецкий лидер отметил, что Анкара внимательно отслеживает процессы вокруг Швеции и Финляндии.

Эрдоган напомнил, что ранее в НАТО принимали ошибочное решение по принятию Греции в состав Североатлантического блока. «Шаги предыдущих властей Турции, а также антитурецкая риторика Греции общеизвестны. Мы не хотим совершать ошибку во второй раз», — сказал он.

По его словам, террористы РКК и их пособники сегодня активно орудуют в скандинавских странах и Нидерландах.

Пособники террористов даже входят в состав некоторых европейских парламентов, отметил он.