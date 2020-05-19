Эрдоган запустил ГЭС на крупнейшем водохранилище на реке Тигр

19 мая 2020 года – в 101 годовщину начала Национально-освободительной борьбы турецкого народа, в Турции состоялась церепония открытия ГЭС на крупнейшем водохранилище «Ылысу» на реке Тигр, сообщает Анадолу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии запуска ГЭС в режиме видеоконференции.

Проект водохранилища был разработан и реализован с целью придачи импульса развитию юго-восточных регионов страны, орошения и энергоснабжения провинций Диярбакыр, Батман, Мардин, Сиирт и Ширнак.

Водохранилище «Ылысу» является вторым по величине искусственным водоемом Турции, после водохранилища имени Ататюрка.

На строительство водохранилища и ГЭС на реке Тигр из госбюджета Турции было выделено 8,5 млрд лир.

Все турбины ГЭС будут задействованы до конца текущего года.

Выработка электроэнергии на ГЭС «Ылысу» составит 120 млн кВт/ч в год, что сопряжено с вкладом в развитие национальной экономики в объеме 412 млн долларов.

Ввод в эксплуатацию водохранилища «Ылысу», расположенного на стыке провинций Мардин и Ширнак, создаст предпосылки для строительства еще одного водохранилища на Тигре – в районе Джизре.