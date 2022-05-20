Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что в нынешних условиях Анкара не может дать согласия на вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО, сообщает Агентство Анадолу.

В беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, турецкий лидер сообщил, что обсудил сегодня тему заявки Стокгольма и Хельсинки с премьером Нидерландов, а на субботу запланированы переговоры с представителями Великобритании и Финляндии.

Эрдоган подчеркнул, что тема борьбы с терроризмом для Анкары – это ни какой-то размытый вопрос.

По его словам, в Европейском союзе придерживаются двойных стандартов в вопросе борьбы с террористической организацией РКК и ее ответвлениями, представляющими реальную угрозу для национальной безопасности Турции.

В ЕС признают РКК террористической организацией, но не считают таковой сирийское крыло этой кровавой организации — YPG, констатировал Эрдоган.

«Признавая угрозу РКК, не признают террористами YPG. Хотя это стороны одной медали. С представителями этой террористической организации ведут диалог не только в ЕС, но даже в США», — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, активную поддержку террористам оказывают в Германии, Швеции и Финляндии.

«Террористы активно действуют в Швеции и Финляндии, и в особенности в Германии. Когда Турция требует их выдачи, нам отказывают. О недопустимости подобного подхода мы неоднократно заявляли на двусторонних переговорах. Турция долгие годы ведет борьбу с этими террористами», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что пособники террористов продолжают использовать также площадки парламентов стран-членов ЕС.