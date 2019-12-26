Эрдоган: Турция направит войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Турция направит войска в Ливию в ответ на поступившую просьбу этой североафриканской страны. По его словам, он направит законопроект направлении войск в турецкий парламент в январе, сообщает Голос Америки.

В среду Эрдоган посетил Тунис для обсуждения сотрудничества в деле возможного прекращения огня в соседней Ливии. В своем выступлении в четверг он сообщил, что Турция и Тунис согласились поддержать международно признанное правительство Ливии во главе с Файезом аль-Сарраджем.

| 2019-12-26T15:49:01+00:00 26 декабря 2019, 17:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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