Эрдоган: Турция направит войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Турция направит войска в Ливию в ответ на поступившую просьбу этой североафриканской страны. По его словам, он направит законопроект направлении войск в турецкий парламент в январе, сообщает Голос Америки.

В среду Эрдоган посетил Тунис для обсуждения сотрудничества в деле возможного прекращения огня в соседней Ливии. В своем выступлении в четверг он сообщил, что Турция и Тунис согласились поддержать международно признанное правительство Ливии во главе с Файезом аль-Сарраджем.