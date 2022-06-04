«Наше сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики, как и в любой сфере, имеет стратегическое значение для наших стран и регионов».

Об этом говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам специальной сессии Бакинской энергетической недели в Шуше.

«Мы внесли значительный вклад в местную и глобальную энергетическую безопасность, реализовав такие мегапроекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP. Южный газовый коридор, основой которого в настоящее время является TANAP, находится в позиции четвертой газовой артерии Европы. По Южному газовому коридору в Турцию была осуществлена транспортировка 15 миллиардов кубометров газа, а в другие страны Европы — 10 миллиардов. Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы подчеркнули в Шушинской декларации, которая вывела наши отношения на союзнический уровень, что придаем большое значение расширению Южного газового коридора», — говорится в письме.

«Видение Азербайджана в области возобновляемых источников энергии является ориентиром с точки зрения региональной стабильности и процветания. В этой связи объявление Карабаха и Восточного Зангезура зоной «зеленой энергии» является верным шагом», — отметил Эрдоган.