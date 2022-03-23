23 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание Совета национальной безопасности страны.

Как сообщает Анадолу, будет обсужден российско-украинский вопрос в преддверии участия Президента Турции во внеочередном заседании НАТО.

Кроме того, предметом обсуждения будет борьба Турции с террористическими организациями, такими как РПК, ИГ и FETÖ как внутри страны, так и за рубежом.

Также в рамках процесса нормализации отношений Турции с Арменией будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе.

По окончании заседания будет представлено письменное заявление для прессы.