Эрдоган рассказал о предложении Путину по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайир Эрдоган сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил Москве не вмешиваться в противостояние между Анкарой и Дамаском. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 29 февраля.

«Я ему [Путину] сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом [президента Сирии Башара Асада]», — заявил президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле.

По словам Эрдогана, он также поинтересовался у российского лидера, собирается ли РФ создавать военную базу в Сирии.

Телефонный разговор лидеров двух стран cостоялся 28 февраля. В частности, стороны обсудили необходимость повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции в контексте эскалации конфликта в сирийском Идлибе. Также обсуждались вопросы борьбы с терроризмом.

В тот же день Эрдоган пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Эрдоган сообщил о намерении Анкары «очистить от элементов режима Башара Асада» зону в Идлибе. Ранее он уже допускал масштабное военное наступление (lenta.ru)