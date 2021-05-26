«В течение 19 лет мы очищали Турцию от международных организованных преступных агентов, обезопасили страну».

Oб этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на расширенном заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (АКР).

«Мы боролись с организованными преступными группировками. Мы по одному уничтожили их, перегородив доступ ко всем имеющимся у них возможностям. За последние 5 лет против подобных группировок было проведено около 1700 операций. Мы были неумолимы к «слезам» наркоторговцев. В этом направлении за 3,5 года проведено более 550 тыс. операций и задержаны 85 человек. В результате операций у них конфискованы наркотические вещества на сумму более 63 млрд лир», — подчеркнул он.