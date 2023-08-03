В Анкаре проходит заседание Высшего военного совета Турции.

Заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проходит в Президентском комплексе в Анкаре в закрытом для прессы режиме.

До начала заседания члены совета посетили мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка – «Аныткабир».

В заседании принимают участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, министр юстиции Йылмаз Тунч, глава МИД Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, глава МВД Али Йерликая, министр образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Генштаба ВС Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджумент Татлыоглу, командующий ВВС Атилла Гюлан. (Агентство Анадолу)