Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и кризис в Ливии.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера в субботу.

«Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны в ходе разговора согласились, что атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы, и обменялись мнениями о том, каким образом нужно закончить с этим кризисом. Стороны также подчеркнули важность обеспечения стабильности в Ливии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба лидера договорились снова начать переговоры по теме достижения двустороннего объема торговли в 100 миллиардов долларов.