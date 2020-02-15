Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и кризис в Ливии.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера в субботу.

«Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны в ходе разговора согласились, что атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы, и обменялись мнениями о том, каким образом нужно закончить с этим кризисом. Стороны также подчеркнули важность обеспечения стабильности в Ливии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба лидера договорились снова начать переговоры по теме достижения двустороннего объема торговли в 100 миллиардов долларов.

| 2020-02-15T20:55:48+00:00 15 февраля 2020, 20:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss