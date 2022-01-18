«Президент Израиля Ицхак Герцог вскоре посетит с визитом Турцию». Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сообщают турецкие СМИ.

Он также упомянул о недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Нафтали Беннетом и о торжественном приеме в честь делегации видных раввинов.

Если встреча Герцога и Эрдогана состоится, это будет первый визит израильского гостя столь высокого ранга в Турцию за многие годы. Последний такой визит состоялся в 2013 году, когда в Турцию приезжал министр Амир Перец.