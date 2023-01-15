Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил в воскресенье Швецию о возможности серьезного ухудшения двусторонних отношений, если власти северной страны не примут меры противодействия в отношении террористов из Рабочей партии Курдистана (РПК). Так он прокомментировал состоявшуюся в четверг и направленную против него акцию сторонников РПК в Стокгольме. Высказывания турецкого лидера на встрече с молодежью приводит телеканал TRT.

«Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума [о вхождении в НАТО] в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов. Они этого не сделали. Мы видим, что на улицах Швеции проводятся акции РПК и предупреждаем местные власти. Однако, к сожалению, речи о прекращении таких акций не идет. Если ситуация не будет взята под контроль, наши отношения со Швецией могут стать еще хуже», — заявил Эрдоган.

При этом он добавил, что сторонники РПК свободно действуют в Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО, в Великобритании, ФРГ и Франции. «Турция будет определять свою позицию исходя из развития событий», — предупредил Эрдоган.

В Стокгольме 11 января состоялась акция сотен сторонников РПК. Они демонстрировали символику партии и портреты ее лидера Абдуллаха Оджалана, позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана. На столбе перед зданием ратуши была подвешена за ноги кукла, похожая на Эрдогана. Власти Турции осудили акцию. Посол Швеции в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему был заявлен протест. (ТАСС)

