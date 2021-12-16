Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. В Управлении по связям Администрации президента Турции, сообщили, что разговор турецкого лидера с американским предпринимателем состоялся в режиме видеоконференции.

Состоялся обмен мнениями по разработке автономного электрического автомобильного транспорта, перспективам цифровой экономики, долгосрочным инвестициям и углублению сотрудничества.

Эрдоган и Маск обсудили тему взаимодействия государственных и частных структур Турции с компанией Маска в сфере космических технологий и спутниковой связи. Затронут вопрос вывода ракетой-носителем SpaceX на орбиту Земли турецкого коммуникационного спутника TÜRKSAT 5-B вслед за запущенным в январе текущего года спутником TÜRKSAT 5-A.

Турецкий лидер также привлек внимание к усилиям по реализации Национальной космической программы Турции. (Anadolu)