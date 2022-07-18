Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в Иран.

В рамках визита состоится VII заседание Совета Сотрудничества высокого уровня Турция-Иран и трехсторонняя встреча лидеров Турции-России-Ирана в Астанинском формате.

Президента Турции сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр иностранных дел Мевлюд Чавушоглу, министр финансов и казначейства Нураддин Небати, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и другие высокопоставленные лица.