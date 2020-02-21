Эрдоган отказался вести переговоры по Ливии с Хафтаром

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не станет вести переговоры с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот ливийский военачальник является «проплаченным легионером», не обладающим легитимной властью в Ливии.

«Это не наш собеседник, мы не будем разговаривать с ним», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что те, кто хочет вывода турецких военных из Ливии и призывает к этому, забывают об иностранных наемниках, которые участвуют в боевых действиях на стороне Хафтара.