Эрдоган отказался вести переговоры по Ливии с Хафтаром

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не станет вести переговоры с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот ливийский военачальник является «проплаченным легионером», не обладающим легитимной властью в Ливии.

«Это не наш собеседник, мы не будем разговаривать с ним», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что те, кто хочет вывода турецких военных из Ливии и призывает к этому, забывают об иностранных наемниках, которые участвуют в боевых действиях на стороне Хафтара.

| 2020-02-21T22:30:08+00:00 22 февраля 2020, 03:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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