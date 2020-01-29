Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

Трамп во вторник представил «сделку века» — план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации «сделки века» США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

«Иерусалим не будет отдан Израилю. Этот план не принесет мир, это усилия сделать все так, что дело закончено. План по передаче Иерусалима Израилю ни в коем случае неприемлем. Это план сводит на нет все права палестинцев и легализует израильскую оккупацию», — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сенегала. Его цитирует телеканал NTV .(РИА Новости)