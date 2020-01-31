Эрдоган обвинил Сирию в нарушении соглашения по Идлибу

Президент Сирии Башар Асад нарушает российско-турецкое соглашение по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Режим Асада усилил атаки в Идлибе. Мы с Россией подписали соглашение, но оно нарушается режимом. Для нас это вопрос первостепенной важности. У нас находятся 3,6 миллиона беженцев из Сирии, и мы не можем равнодушно смотреть, как новые волны беженцев идут к нашим границам», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то «Турция не останется безучастной». (РИА Новости)

| 2020-01-31T13:40:59+00:00 31 января 2020, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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