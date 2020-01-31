Эрдоган обвинил Сирию в нарушении соглашения по Идлибу

Президент Сирии Башар Асад нарушает российско-турецкое соглашение по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Режим Асада усилил атаки в Идлибе. Мы с Россией подписали соглашение, но оно нарушается режимом. Для нас это вопрос первостепенной важности. У нас находятся 3,6 миллиона беженцев из Сирии, и мы не можем равнодушно смотреть, как новые волны беженцев идут к нашим границам», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то «Турция не останется безучастной». (РИА Новости)