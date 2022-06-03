Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Обсуждены заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Президент Эрдоган отметил, что озабоченности Турции в сфере безопасности в связи с намерением Хельсинки и Стокгольма присоединиться к блоку базируются на справедливых и законных основаниях.

Глава турецкого государства подчеркнул, что обе страны должны открыто и четко продемонстрировать, что они прекратили поддержку терроризма, намерены снять санкции с Турции и готовы к союзнической солидарности.

Генеральный секретарь НАТО также акцентировал внимание на необходимости удовлетворить ожидания важного союзника альянса — Турции.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.

Хельсинки и Стокгольм объявили о намерении присоединиться к блоку на фоне войны России против Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Турции.

Глава турецкого государства также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций. (Агентство Анадолу)