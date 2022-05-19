Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета Sabah.

По его мнению, в этих скандинавских государствах находятся очаги терроризма.

«Мы скажем нет Финляндии и Швеции, вступающим в НАТО. Швеция — настоящее террористическое гнездо»», — заявил турецкий президент.

В данном случае Эрдоган имел ввиду Рабочую партию Курдистана и «Сил народной самообороны», которые признаны террористическими в Турции.

Финляндия и Швеция утром 18 мая одновременно подали официальные заявки на вступление в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поблагодарил скандинавские страны за решение присоединиться к военно-политическому блоку.

Однако 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, «Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана». Поэтому даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не сможет им поверить.