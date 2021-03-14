Эрдоган направил послание медикам

Президент Реджеп Тайип Эрдоган распространил послание по случаю Дня медицины в Турции 14 марта, сообщает Анадолу.

«Медицинские работники Турции, которые порой неделями не могут попасть домой и обнять своих детей и близких, прикладывают все усилия для скорейшего восстановления здоровья наших граждан. Ваши усилия и самоотверженность вносят неоценимый вклад в борьбу Турции с коронавирусом, которая стала примером для всего мира. Мы мобилизовали все возможные средства для облегчения условий труда и удовлетворения потребностей в этом процессе. Наряду с огромными инвестициями, вложенными за последние 18 лет в инфраструктуру здравоохранения, только в период пандемии было введено в эксплуатацию 25 новых медицинских объектов на 16 тысяч койко-мест и 11 вспомогательных служебных зданий. Мы знаем, что борьба с коронавирусом, который на сегодняшний день унес около 30 тысяч жизней наших граждан, еще не окончена»,- написал Эрдоган

Глава Турецкого государства отметил важность продолжения совместных усилий с целью полного устранения угрозы пандемии.

«Необходимо сообща работать до тех пор, пока угроза пандемии не будет устранена полностью. С одной стороны, мы реализуем шаги в рамках нового процесса нормализации, а с другой — проводим работы, чтобы поддержать турецкую систему здравоохранения. Ожидаю, что граждане Турции окажут вам поддержку в этом процессе, соблюдая масочный режим, социальную дистанцию и санитарные требования», — отметил Эрдоган.

Президент Турции поблагодарил медицинских работников за то, что они со всей отдачей служат народу в период самой страшной медицинской катастрофы последнего столетия, а также выразил соболезнования в связи со смертью медработников на передовой борьбы с коронавирусом.

«Власти Турции и впредь продолжат оказывать вам моральную и материальную поддержку, как делали это до сегодняшнего дня. Поздравляю вас и ваши семьи с Днем медицины и желаю здоровых, мирных и счастливых дней», — добавил Эрдоган.