На территории города-курорта Sea Breeze Resort состоялся инвестиционный форум

Sea Breeze Investment Forum.

Событие проходит уже второй год подряд, привлекая внимание деловых кругов, инвестеров, журналистов и чиновников.

В этом году форум был посвящен возможностям корпоративных и частных инвестиций в недвижимость Азербайджана.

Среди спикеров форума — министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, управляющий партнер Nardaran Invest Андрей Перегудов, коммерческий директор SEA BREEZE RESORT Аяз Тагиев, директор по развитию продуктов Sea Breeze Booking и многие другие, в том числе — представители банков и сферы развития малого и среднего предпринимательства, ведущие специалисты по международным инвестициям, архитекторы и риелторы.

Перед началом форума в Sea Breeze прошла историческая акция — закладка капсулы времени в фундаменте грандиозного проекта Caspian Dream Liner.

Капсула времени — это своего рода послание в будущее, старая добрая традиция, первые примеры которой уводят корнями в глубокую древность.

Эмин Агаларов объявил, что капсула будет вскрыта через 10 лет.

«Капсула времени позволит нам сохранить все, что мы запланировали и уже реализовали в Sea Breeze. Через 10 лет, если все сложится удачно и мы будем вместе, вскроем ее и увидим, насколько наши планы соответствуют той реальности, которую мы будем наблюдать в будущем», — сказал владелец Sea Breeze Resort.

Что же заложили внутрь капсулы? Генеральный план, отражающий 6 км территории, которая сегодня находится в активной стадии строительства, флешка с информацией о флагманских проектах, и автограф-напутствие министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова: «В добрый путь».

После этого, под аплодисменты присутствующих капсула отправилась в будущее, а гости — на праздничный фуршет в честь открытия Sea Breeze Investment Forum.

Выступление Эмина Агаларова на форуме началось с приятных новостей. Владелец города — курорта объявил о запуске централизованной канализационной системы, водоснабжения и электрической подстанции.

Далее артист и бизнесмен проинформиовал гостей о новых проектах, в которых будут задействованы топовые архитекторы мира.

«Мы в Sea Breeze Resort хотим, чтобы за каждым строительством стояла философия человека, который его строит», — подчеркнул Эмин Агаларов.

Эмин сообщил, что в период проведения в Баку Климатического саммита COP29 на территории Sea Breeze будут приняты около 5 тысяч гостей. Все они будут размещены в новопостроенном комплексе Polo Residences.

28 июня в Sea Breeze состоится открытие легендарного пляжного клуба Nikki Beach. Владелец города — курорта пригласил всех на это яркое событие.

Участникам форума наглядно показали, как будет выглядеть Sea Breeze Resort будущего. В динамичной презентации зрители увидели много грандиозных зданий, в том числе отель Radisson Blu, который будет построен вдоль бухты и иметь невероятные очертания и дизайн.

Эмин также сообщил о строительстве на берегу моря первой высотки Sea Breeze Resort, обозначив, что это будет 24-х этажное современное здание, которое удивит многих.

Микаил Джаббаров, приветствуя гостей форума, заявил о приоритетной задаче Азербайджана — создании конкурентоспособной промышленной базы:

«Основной задачей нашего государства является диверсификация экономики. Те достижения, которые были достигнуты, в основном стали возможны благодаря успешной политике в области развития углеводородных и энергетических ресурсов Азербайджана. Наша приоритетная задача на протяжении последних десяти лет – это диверсификация экономики страны, создание конкурентоспособной промышленной базы, развитие сектора услуг и позиционирование Азербайджана как страны с удобными условиями для ведения бизнеса и привлекательным налоговым режимом»,- сказал министр.

Форум завершился подписанием меморандумов между Sea Breeze и ABB банком, а также между Sea Breeze Booking и Бюро по туризму Азербайджана.