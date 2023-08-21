Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре.

Как передает # со ссылкой на турецкие СМИ, об этом турецкий лидер заявил журналистам в самолете по возвращению из Венгрии.

«В сентябре пройдет встреча «Большой двадцатки» в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — отметил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров — двусторонние отношения, украинский кризис и «зерновая сделка».