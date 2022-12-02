Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Обсуждены шаги по дальнейшему развитию двусторонних связей, в первую очередь в сфере торговли и оборонпрома.

Президент Эрдоган выразил надежду, что в отношениях двух союзников по НАТО Анкары и Лондона продолжат доминировать здравый смысл и стратегическая перспектива.

Лидеры также затронули региональную проблематику. Турецкий лидер подчеркнул, что скорейшее восстановление почвы для переговоров между Россией и Украиной отвечало бы интересам всех сторон.

Глава турецкого государства указал и на необходимость принятия новых и конкретных шагов для урегулирования кипрского вопроса.