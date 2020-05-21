Эрдоган и Абэ открыли больницу в Стамбуле

По словам Эрдогана, Стамбул шаг за шагом превращается в один из признанных международных центров здравоохранения.

«В период, когда на фоне пандемии системы здравоохранения многих стран мира переживают глубокий кризис, Турция и Япония являются примерами успешной борьбы с коронавирусом (COVID-19)», — сказал Эрдоган.

Президент Турции привлек внимание к успехам своей страны в профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По состоянию на 20 мая 2020 года число инфицированных COVID-19 в Турции снизилось до отметки ниже тысячи человек в сутки, констатировал Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что в процессе поэтапного снятия ограничений в связи с COVID-19, власти Турции не теряют бдительности.

Президент отметил, что Турция до сегодняшнего дня направила грузы медицинской помощи для борьбы с пандемией в более, чем 80 стран мира. «Анкара и сегодня продолжает оказывать помощь партнерам в борьбе с распространением опасной инфекции», — сказал турецкий лидер.

Больница в районе Башакшехир

Городская больница в районе Башакшехир рассчитана 2 682 койко-мест, в том числе 456 в отделениях реанимации.

В больнице развернуто 725 кабинетов врачей и 90 операционных комнат.

Парковочная площадка больницы рассчитана на 8 134 автомобилей.

Больница оборудована тремя вертолетными площадками.

Открытие больницы значительно снизит нагрузку на сектор Минздрава Турции в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.