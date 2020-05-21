Эрдоган и Абэ открыли больницу в Стамбуле

В стамбульском районе Башакшехир в четверг прошла церемония открытия городской больницы Çam ve Sakura («Сосна и Сакура»), сообщает Анадолу.
В открытии медицинского учреждения приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и в режиме видеоконференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Обращаясь к участникам церемонии, премьер Японии отметил, что сосна – это символ здоровья, а сакура считается одним из символов Японии. «Надеюсь, что больница, носящая название обеих этих символом, внесет вклад в защиту здоровья населения турецкого мегаполиса», — сказал Синдзо Абэ.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь назвал открытие больницы в Стамбуле очередным звеном исторической дружбы между народами Турции и Японии.
По словам Эрдогана, Стамбул шаг за шагом превращается в один из признанных международных центров здравоохранения.
«В период, когда на фоне пандемии системы здравоохранения многих стран мира переживают глубокий кризис, Турция и Япония являются примерами успешной борьбы с коронавирусом (COVID-19)», — сказал Эрдоган.
Президент Турции привлек внимание к успехам своей страны в профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По состоянию на 20 мая 2020 года число инфицированных COVID-19 в Турции снизилось до отметки ниже тысячи человек в сутки, констатировал Эрдоган.
Глава государства подчеркнул, что в процессе поэтапного снятия ограничений в связи с COVID-19, власти Турции не теряют бдительности.
Президент отметил, что Турция до сегодняшнего дня направила грузы медицинской помощи для борьбы с пандемией в более, чем 80 стран мира. «Анкара и сегодня продолжает оказывать помощь партнерам в борьбе с распространением опасной инфекции», — сказал турецкий лидер.
Больница в районе Башакшехир
Городская больница в районе Башакшехир рассчитана 2 682 койко-мест, в том числе 456 в отделениях реанимации.
В больнице развернуто 725 кабинетов врачей и 90 операционных комнат.
Парковочная площадка больницы рассчитана на 8 134 автомобилей.
Больница оборудована тремя вертолетными площадками.
Открытие больницы значительно снизит нагрузку на сектор Минздрава Турции в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.