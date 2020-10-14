Эрдоган: Азербайджан хочет вернуть свои земли, никаких других требований нет

«В Турции проживают около 100 тысяч армян. Они пользуются всеми возможностями, созданными в нашей стране. Мы не проявляли к ним негативного отношения».

Как сообщает Анадолу, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании группы Партии справедливости и развития (AKP).

«Но армяне оккупировали земли моих азербайджанских братьев, азербайджанцам пришлось покинуть свои земли. Азербайджан хочет вернуть свои земли, никаких других требований нет. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США, Россия и Франция всё ещё используют тактику заморачивания мозгов. Земли Азербайджана оккупированы. Если в мире есть права человека, демократия, то сопредседатели не должны затягивать конфликт, должны вернуть эти земли их владельцам. Может ли обсуждение длиться 30 лет? И сейчас ситуация достигла этого предела. Нам звонят, что мы якобы отправляем моджахедов из Сирии в Карабах. Ничего подобного. Мы оказали Азербайджану поддержку, и будем оказывать эту поддержку. Ну а из России, Франции в Армению поступает столько оружия и боеприпасов, почему об этом вы не говорите? Желаю Азербайджану, ведущему борьбу за Родину, силы, мощи и победы», — подчеркнул президент Турции.