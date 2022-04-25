Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре по результатам заседания турецкого кабинета министров заявил, что рассчитывает провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным 26 апреля. сообщает ТАСС.

«Завтра [во вторник] я проведу телефонные переговоры с Путиным, чтобы сначала достигнуть устойчивого прекращения огня, а затем мира [на Украине]», — сказал он.

Ранее Эрдоган в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем выразил мнение, что кризису в Украине будет найдено разумное дипломатическое решение. До этого турецкий президент сообщал, что будет добиваться встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Турции.