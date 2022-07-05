Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги в Анкаре борьбу с нелегальной миграцией, региональное сотрудничество, а также ситуацию в Украине и Ливии.

Как сообщает Анадолу, об этом турецкий лидер рассказал во время совместной пресс-конференции с итальянским коллегой.

Эрдоган подчеркнул важность возвращения к переговорному процессу по Украине и открытия «зернового коридора». Он заявил, что в ближайшие 10 дней будет пытаться интенсифицировать переговоры по «зерновому коридору» и добиться результатов.