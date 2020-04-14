Энергопотребление за апрель и май рассчитают по льготному лимиту

Лимит льготного потребления электроэнергии для категории населения в Азербайджане с апреля увеличен сроком на 2 месяца.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Департамента информационных технологий ОАО «Азеришыг» Галиб Гамидов.

По его словам, в апреле и мае лимит льготного потребления повысился на 100 кВт — с 300 до 400 кВт/час.

«Расчет энергопотребления по лимиту в 300 кВт в квитанциях об оплате в апреле не должен вызывать путаницы, поскольку в этом месяце расчет произведен за март. В квитанциях, поступивших в мае и июне, расчет будет производиться за предыдущие месяцы по лимиту в 400 кВт», — отметил он.