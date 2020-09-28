Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву- обновлено

27 сентября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Эммануэль Макрон отметил, что его страна обеспокоена вооруженным столкновением на армяно-азербайджанской линии соприкосновения и подчеркнул важность урегулирования конфликта путем переговоров.

Глава нашего государства отметил, что руководство Армении сознательно нарушает переговорный процесс. Заявление руководства Армении «Нагорный Карабах – это Армения» нанесло серьезный удар по переговорам. А заявление «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом» — это попытка изменить формат переговоров, что также недопустимо, и это было отмечено руководством Минской группы.

Во время телефонного разговора глава нашего государства проинформировал о ходе совершенной 27 сентября и продолжающейся военной провокации Армении против Азербайджана, отметил, что в результате тяжелого артиллерийского обстрела Арменией позиций вооруженных сил Азербайджана и населенных пунктов вдоль линии фронта погибли гражданские лица и военнослужащие, Вооруженные силы Азербайджана в ответ на это проводят успешную контрнаступательную операцию.

Президент Азербайджана подчеркнул, что ответственность за дальнейшее развитие событий, связанных с военной провокацией Армении, ложится на политическое и военное руководство Армении.

В ходе телефонного разговора стороны договорились осуществлять контакты посредством дипломатических каналов.