Британский певец Элтон Джон выступил свидетелем защиты на слушании по делу американского актера Кевина Спейси, сообщает «Би-би-си».

Музыкант подтвердил слова Спейси о том, что в 2002 году его не было на приеме, который ежегодно организует Элтон Джон.

Один из мужчин, выдвинувших обвинения против Спейси и ранее работавший водителем актера, утверждает, что тот домогался его по дороге на этот прием.

Ранее Спейси в суде Лондона сравнили с одним из его персонажей — маньяком-убийцей из фильма «Семь».

Так о нем высказался один из мужчин, называющий себя жертвой домогательств Спейси — человек, который рассказал на камеру, что Спейси несколько раз потрогал его за интимные органы и шлепнул по ягодицам.

В фильме «Семь» Дэвида Финчера, вышедшем в 1995 году, полиция охотится за персонажем Спейси, одержимым семью смертными грехами.

В ноябре 2022 года стало известно, что Кевин Спейси обвиняется в новых сексуальных домогательствах в Лондоне.