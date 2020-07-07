Экспресс-автобусы не справляются с пассажиропотоком, бунтуют аппараты BakıKart… И зачем закрыли метро?

Прекращение работы метрополитена привело к увеличению пассажиров в столичных экспресс-автобусах. Как следствие, наблюдается серьезная нагрузка на автобусный парк, возникают сложности с соблюдением санитарной дистанции в автобусах и на остановках, а значит, увеличиваются риски подцепить инфекцию.

Корреспонденту # удалось узнать мнение пассажиров о текущей ситуации в транспорте:

«До прекращения работы метрополитена такого напряженного потока пассажиров не было, — сказала женщина, ожидавшая автобус М2 у метростанции «Гара Гараев». – Люди могли спокойно перемещаться, не было давки на остановках, автобусы ехали полупустые, в метро было мало пассажиров. Соблюдалась социальная дистанция и не было проблем с транспортом. А теперь мне приходится на свой страх и риск садиться в полный автобус, где нет и намека на санитарную дистанцию между людьми. Разве это лучше и безопаснее, нежели добираться в полупустом вагоне метро?».

Опрошенные нами люди не понимают, зачем понадобилось закрывать метро. Ведь если речь о безопасности пассажиров, во время карантина, особенно в последние дни перед его ужесточением, пассажиров в «подземке» было немного. Исходя из плотности пассажиропотока и соблюдения санитарной дистанции, именно этот транспорт представлял собой наименее опасный вариант, полагают люди на остановках. Возможно, они и правы, поскольку во время пандемии ежедневный пассажиропоток в «подземке» сократился до 170 тыс. с прежних 600 тыс. А значит, от прежней плотности пассажиров не было и следа.

«Интервал между поездами был две – три минуты, а автобусы стоят в пробках и добираются с опозданием, через десять минут. Некоторые автобусы не забирают пассажиров с остановки, потому что уже едут полные. Водители выпускают людей на остановке, но не пускают на вход. Собирается много ожидающих, а следующий автобус, открывающий двери, чтобы принять пассажиров, переполняется до отказа», — сообщил пассажир. Он также поведал, что загрузить проездной BakıKart в аппарате очень сложно – техники нет или же она не работает.

О том, что с началом особого режима карантина многие аппараты не работают, т.е. загрузить в них деньги невозможно, граждане сообщали хором. Люди с трудом загружают проездной, теряют время в поисках этой техники, обходят по нескольку остановок. В комментариях # граждане жаловались, что по этой причине не могут уложиться в положенные на выход из дома два часа.

«Кто виноват, что выделенные два часа в день мне приходится тратить на поиски аппарата, чтобы просто загрузить карту, а после дожидаться автобуса, поскольку многие водители проезжают, не открывая двери? И вот если я не успею добраться до истечения срока СМС, мне полагается штраф! За что?», — интересуется пассажир.

Действительно, уложиться во временной лимит в такой ситуации невозможно. Но главное — вытекающие последствия: социальная напряженность и риски заражения. Ведь давка в условиях пандемии крайне опасна.

О том, что такой поворот событий в правительстве предвидели, свидетельствует заявление помощника Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмара Мовсумова. На брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров в пятницу он сообщил, что в случае плотности пассажиропотока из-за приостановки работы Бакинского метрополитена на линии будут выпущены дополнительные автобусы. Информация о массовом выходе из строя аппаратов BakıKart для снижения пассажиропотока в заявлениях чиновников не встречается. Однако дальнейшие события показали, что именно так «спасаются» от наплыва пассажиров.

Кстати, похожая картина с транспортом наблюдалась в результате предыдущей приостановки работы метро – с 31 марта по 9 мая. Тогда наши попытки узнать в пресс-службе Бакинского транспортного агентства о причинах загадочного «бунта» техники BakıKart не увенчались успехом – на вопрос корреспондента # не ответили.

P. S.: Бакинский метрополитен ушел на карантин с 00:00 4 июля до 06:00 20 июля. А с 6 июля на линии вернулись экспресс-автобусы M1, M2, M3, M4, M5, M6 и М7, повторяющие маршрутные линии «подземки» Стоимость проезда в них такая же, как в метро — 0,30 AZN. Всего в Баку будут действовать семь маршрутных линий. Работают эти автобусы ежедневно с 07:00 по 20:00.