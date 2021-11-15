Миру придется учиться жить с COVID-19 как с эндемической болезнью на протяжении многих лет.

Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны.

Отмечается, что коронавирус сохранит темпы распространения, однако «сезонными вспышками» в холодное время года, как грипп и другие респираторные инфекции. Ученые считают, что благодаря вакцинации болезнь войдет в так называемое устойчивое состояние.

Учитывая масштабы передачи вируса во всем мире, следует подумать о том, как одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы, отмечают специалисты.(РИА Новости)