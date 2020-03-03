Эксперты ООН заявили о причастности ВВС РФ к военным преступлениям в Сирии

В понедельник, 2 марта, работающая под эгидой ООН Международная независимая следственная комиссия по Сирии (COI) представила доклад о военных действиях, которые велись на территории страны в период с 11 июля 2019 года по 10 января 2020 года. Согласно этому документу, число военных преступлений в Сирии продолжает расти. К ряду из них, утверждают эксперты ООН, причастны вооруженные силы, выступающие на стороне президента Сирии Башара Асада, а также российская военная авиация.

По данным независимой комиссии, в результате наземных наступлений и авианалетов, совершенных в обозначенный выше период, в Сирии были убиты и ранены десятки мирных жителей, а также разрушен целый ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе рынки и больницы. (DW)