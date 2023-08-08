Бывший руководитель контрразведки нью-йоркского отделения ФБР Чарльз МакГонигал ведет переговоры о признании вины по делу, связанному с российским миллиардером Олегом Дерипаской, передает CNN.

Экс-сотрудник ФБР был арестован в январе этого года. Его обвинили в нарушении санкций, сговоре и отмывании денег за работу на Дерипаску, который попал под ограничения за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. По каждому из пунктов обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, МакГонигал начал работать на миллиардера после ухода из ФБР в 2018 году и уже через год вступил в сговор с бывшим российским дипломатом Сергеем Шестаковым, пытаясь добиться снятия санкций с Дерипаски. А в 2021 году они получили заказ на расследование в отношении его конкурента — другого российского предпринимателя, за что Дерипаска платил им через подставные структуры, говорится в обвинительном заключении.

Изначально МакГонигал все отрицал. Однако 7 августа судья Дженнифер Рирдон, которая ведет процесс, сообщила, что экс-агент ФБР «может изменить свое заявление по поводу признания вины». Заседание по этому вопросу назначено на следующую неделю.

Против МакГонигала заведено еще одно дело, по которому он обвиняется в получении $225 тыс. от бывшего сотрудника албанской разведки, работавшего на китайскую энергетическую компанию.

Власти США наложили санкции на Дерипаску весной 2018 года, но уже в декабре вывели из-под них его компании. Тем не менее персональные ограничения остались в силе.

В марте 2019 года миллиардер подал в суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкции в отношении него несправедливы и незаконны. Он пожаловался, что стал жертвой политической борьбы в США и понес ущерб в более чем $7,5 млрд. Суд отказался снять ограничения. Апелляция была также отклонена.