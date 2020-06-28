Экс-президент Словакии и лидер парламентской партии Киска объявил об уходе из политики

Бывший президент Словакии (2014-2019), а ныне действующий председатель входящей в парламент республики правоцентристской партии «За людей» Андрей Киска заявил в воскресенье об уходе из большой политики в связи с проблемами со здоровьем. Заявление экс-президента привело Словацкое радио.

«Здоровье мне более не позволяет оставаться в политике», — подчеркнул Киска.

Он сообщил, что в понедельник ему предстоит уже вторая за последний год операция на сердце по поводу аритмии. Болезнь доставляет ему серьезное беспокойство более пяти лет.

Киска на предстоящем в августе отчетно-выборном съезде возглавляемого им политического объединения не будет добиваться переизбрания его председателем. Партии «За людей» принадлежит 12 из 150 кресел в словацком парламенте и пост министра юстиции в правительстве республики.(ТАСС)