Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на получение американской визы сроком на полгода. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на его адвоката Фелипе Александра.

«Я думаю, Флорида будет его временным жильем вдали от дома», — сказал адвокат.

По информации издания, Александр посоветовал бывшему лидеру Бразилии не покидать США во время рассмотрения заявления.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бывший лидер страны Жаир Болсонару должен быть наказан, если подтвердится его причастность к насильственным акциям протеста в столице страны 8 января.

8 января сторонники Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице. Сотрудники правопорядка смогли восстановить контроль над площадками. Полиции пришлось применять слезоточивый газ против участников акции. (gazeta.ru)