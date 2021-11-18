Национальный совет Австрии на заседании в четверг утвердил решение о лишении экс-канцлера Австрии и лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности для завершения антикоррупционного расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству. Решение было принято единогласно, передает ТАСС.

16 ноября специальный комитет парламента дал «зеленый свет» лишению Курца иммунитета. Депутаты парламента должны были технически утвердить это решение.

Сам Курц еще во вторник приветствовал этот шаг и заявил, что не считает себя виновным в противоправной деятельности. По словам экс-канцлера, его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза. Он выразил уверенность в том, что докажет свою правоту.

Антикоррупционная прокуратура в октябре направила запрос в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии с целью снятия депутатского иммунитета с Курца.

Политик покинул пост канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Следствие считает, что он был причастен к предполагаемому финансированию за счет бюджетных средств предвзятых соцопросов и информационных материалов, подготовленных в пользу его политической партии. Курц остался лидером АНП и занял кресло председателя ее фракции в Национальном совете.