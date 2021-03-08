Экономика вступила в «эпоху прозрачности»?

В экономике Азербайджана настала новая эпоха – прозрачности и конца монополий. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

«Что касается экономики, то здесь наступила новая эпоха прозрачности, честности и эпоха конца монополий. По итогам двух месяцев 2021 года наши доходы превысили прогнозы на 300 млн. манатов. Большая часть этого достигнута за счет налоговых органов и часть за счет таможни», — сказал Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

Он отметил, что дополнительные доходы удалось получить за счет расширения базы налогообложения и снижения уровня теневой экономики.

«Предпринимателям даны правильные направления, определены правила поведения. Это видят общественность и предприниматели. Таким образом, даже во время пандемии мы сейчас чувствуем себя очень комфортно в финансовом отношении, и нет никаких проблем с исполнением бюджета. Напротив, мы приступили к масштабным восстановительным работам в Карабахе. Все это требует средств. Поэтому в экономической сфере это — основной вопрос. Развитие частного предпринимательства, а также планомерное ведение всей работы на освобожденных землях, установление льгот для инвестиций – это указание тоже дано. Уверен, что иностранные инвесторы с большой охотой приедут на освобожденные земли», — сказал глава государства.

Тут, конечно, интересно мнение опытного эксперта. Насколько соответствует действительности утверждение, что Азербайджан уже вступил в «эпоху прозрачности и отсутствия монополий»? Есть ли какие-то видимые признаки этого? Может, у кого-то есть свои наблюдения относительно того, в каком состоянии находится наша экономика, и что еще нужно сделать для того, чтобы она стала реально прозрачной, честной, и свободной от монополий.

Своими мыслями на этот счет поделился с # независимый эксперт в экономической сфере, профессор Университета Khazar Фуад Расулов:

— Долгосрочная перспектива развития любого государства зависит от построения его на здоровой и надежной основе.

Думаю, что речь президента подвела черту, отметила завершение целого периода развития экономики страны. Начало «эпохи прозрачности и отсутствия монополий» — совершенно новый этап развития. Это вовсе не означает, что с завтрашнего дня в стране уже не будет монополий или другого негатива. Президент всегда говорит о стратегии, о перспективе, к которой отныне необходимо стремиться. Это краткосрочная и в некоторой степени среднесрочная цель.

Наверное, многие помнят времена, когда на въезде в Шамаху был построен завод по производству телевизоров. Затем рядом построили завод по производству холодильников. Все материалы, запчасти привозили из-за границы, а здесь продукцию только собирали. По сути, это были не заводы, а сборочные цеха. Содержать эти предприятия было нерентабельно, и вскоре они закрылись.

И сейчас еще существуют аналогичные предприятия по производству автомобилей, велосипедов и еще чего-то. Все они результат непродуманных чиновничьих решений. Наверное, и эти предприятия ждет или закрытие, или серьезная реконструкция.

В стране все еще имеются средние и крупные предприятия в различных отраслях экономики, от сельского хозяйства до банков, которые принадлежат различным олигархам. Кто такие олигархи? Это люди, которые во власти и могут оказывать влияние на принятие решений в своих личных интересах.

Так вот, многие замечают, как сразу после отставки какого-то крупного чиновника, какие-то бизнес-структуры оказываются под угрозой, а порой и закрываются.

Все это ненормально для здоровой экономической среды.

С каждым годом в Азербайджане прозрачность тех же доходов чиновников и решений исполнительной власти будет увеличиваться. Уже приходит понимание, что высокая должность в государственной управленческой иерархии, — это в первую очередь ответственность, а не возможность обогатиться.

Стратегическим видением развития национальной экономики в среднесрочной перспективе является интеграция в мировую экономику за счет улучшения конкурентоспособности, а это невозможно без прозрачности в финансах и в принятии управленческих решений.