Эхсан Захидов: «Полиция не извинялась перед нарушителями карантина»

«Из того, что пишут в социальных сетях, складывается впечатление, будто полиция извинилась перед всеми, кто бросал мусор. Но это не так».

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

По его словам, извинения были принесены только женщине, которую оскорбил сотрудник полиции, назвав ее «зайцем». Приказом МВД этот полицейский был отстранен от службы в органах внутренних дел.

«Других извинений не было, поскольку осуществляющая контроль за карантинным режимом полиция действовала в рамках закона. Задержанные граждане были справедливо наказаны за нарушение карантинного режима и сопротивление полиции», — сказал Э.Захидов.

Согласно распространенной МВД информации, 7 июня при задержании нарушителя сотрудниками полиции, осуществляющими контроль за соблюдением ужесточенного карантинного режима, во дворе одного из жилых зданий на территории Ясамальского района группа жителей закидала с балконов и окон стражей правопорядка различными предметами и высказывала в их адрес оскорбления. Сотрудники полиции приняли в отношении этих лиц административные меры.

В результате расследования были установлены личности 11 человек, которые забросали стражей правопорядка различными предметами, они были задержаны и доставлены в органы полиции для проведения соответствующего разбирательства.