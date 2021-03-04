Эффективность вакцины AstraZeneca в защите пожилых от тяжелых форм COVID оценили в 80,4%

Одна доза вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета предотвращает заражение коронавирусом в тяжелой форме среди 80-летних в 80,4% случаев, свидетельствуют исследования ученых из Бристольского университета, передает Интерфакс.

«Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca, которую начали применять 4 января 2021 года, показала 80,4% эффективности спустя 14 дней после одной дозы в предотвращении заболевания с симптомами, достаточно серьезными, чтобы закончиться госпитализацией. Медианный возраст исследуемых пациентов был 88 лет», — говорится в сообщении на сайте Бристольского университета.

У препарата Pfizer эффективность в тех же условиях оказалась 79,3%.