ЕБРР выделил кредит на развитие энергоэффективного производства мебели в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил одному из ведущих производителей мебели в Азербайджане — компании Saloglu, кредит в размере 7,6 млн манатов (в эквиваленте 4 млн евро).

Как передает Report со ссылкой на сообщение ЕБРР, на средства кредита компания построит энергоэффективный производственный завод, склад и флагманский магазин в Баку. «Saloglu также получит выгоду от международного консультативного проекта, финансируемого Южной Кореей через Фонд ЕБРР по поддержке малого бизнеса. Проект позволит улучшить ее цепочку поставок и практику управления запасами», — говорится в сообщении.