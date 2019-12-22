ЕБРР выделил кредит на развитие энергоэффективного производства мебели в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил одному из ведущих производителей мебели в Азербайджане — компании Saloglu, кредит в размере 7,6 млн манатов (в эквиваленте 4 млн евро).

Как передает Report со ссылкой на сообщение ЕБРР, на средства кредита компания построит энергоэффективный производственный завод, склад и флагманский магазин в Баку. «Saloglu также получит выгоду от международного консультативного проекта, финансируемого Южной Кореей через Фонд ЕБРР по поддержке малого бизнеса. Проект позволит улучшить ее цепочку поставок и практику управления запасами», — говорится в сообщении.

| 2019-12-22T17:24:46+00:00 22 декабря 2019, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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