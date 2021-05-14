Джозеф Боррелл выступил с заявлением в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Джозеф Боррелл выступил с заявлением в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает АПА, в заявлении отмечается, что ЕС внимательно следит за последней ситуацией на азербайджано-армянской границе.

«От моего имени генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино 13 мая связался с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном, а 14 мая — с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, призвав обе стороны быть предельно сдержанными и не обострять ситуацию. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар связался с председательством ОБСЕ», — отмечается в заявлении.

Верховный представитель ЕС заявил, что делимитация и демаркация границы должны решаться путем переговоров во имя безопасности местного населения: «Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами. ЕС поддерживает всеобъемлющее урегулирование конфликта и призывает обе страны найти мирное решение, сохраняя стабильность в регионе».