Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон во вторник утром выступил с прощальной речью в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне. В ней он упомянул президента России Владимира Путина, заявив, что российский политик не сможет шантажировать или запугивать британцев с помощью энергетического кризиса.

Путин совершенно заблуждается, если думает, что он сможет преуспеть в запугивании и шантаже британцев, ограничивая поставки газа, сказал Джонсон. Он пообещал, что правительство Консервативной партии во главе с его преемницей Лиз Трасс поможет людям пережить кризис и резкий рост цен, а сам он окажет будущему премьеру «горячую поддержку».

К середине лета цены на электроэнергию в Великобритании выросли на 50 процентов в ценовом выражении, а на газ – в два раза. К весне цены на энергию в стране могут вырасти в шесть раз по сравнению с допандемийным уровнем, рассказывает The Guardian.

Цены на топливо значительно влияют на популярность британского правительства. 64 процента британцев не одобряют работу кабинета, поддерживают его только 18 процентов, следует из регулярных опросов YouGov.

Решение об отставке Джонсона было принято в июле. В понедельник на пост главы правящей Консервативной партии, а значит, и премьер-министра была избрана министр иностранных дел Лиз Трасс. Она пообещала продолжить жёсткий курс отношений с Москвой. (svoboda.org)