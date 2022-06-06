Британский премьер Борис Джонсон сохранил свой пост главы правительства и лидера партии, заручившись поддержкой большинства депутатов-консерваторов, пишет The Guardian, ссылаясь на итоги тайного голосования.

При вынесении вотума доверия перевес в сторону Джонсона составил 63 голоса. Политика поддержали 211 человек, 148 высказались о недоверии к нему.

После объявления итогов представитель консерваторов Грэм Брэди сообщил о том, что партия доверяет Джонсону. Сторонники премьера «громко и продолжительно стучали по столам», передает издание.

Ранее сообщалось, что в Великобритании началось тайное голосование депутатов от Консервативной партии по вопросу о доверии Джонсону.

Премьер Великобритании стал активно терять поддержку многих сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о его вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. В нем говорилось, что председатель правительства на этих мероприятиях пил много алкоголя и демонстрировал «неуважение» к обслуживающему персоналу. (gazeta.ru)