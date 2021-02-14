Джонсон считает, что процедура импичмента Трампа показала устойчивость демократии в США

Процедура импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, по итогам которой он был оправдан Сенатом Конгресса, продемонстрировала устойчивость демократических институтов в США. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала CBS премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я думаю, что разбирательства в Америке дают однозначно понять, что после <…> всего переполоха американская демократия остается сильной, что американская конституция остается сильной и устойчивой», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как можно воспринимать оправдание Трампа с точки зрения репутации США в мире.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против — 43.(ТАСС)